Israel suspende emissão de vistos para trabalhadores humanitários atuando na Palestina

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Sputnik) - As autoridades israelenses suspenderam a extensão de vistos para trabalhadores humanitários que prestam assistência aos palestinos na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, enquanto alteravam os procedimentos burocráticos relacionados a vistos após o ataque de 7 de outubro pelo movimento palestino Hamas, relatou a Bloomberg no domingo.

O Ministério do Bem-Estar de Israel, que anteriormente era responsável por realizar verificações de antecedentes e emitir recomendações de vistos, instou o Gabinete do Primeiro-Ministro a delegar essas funções a outra agência mais qualificada, relatou a agência de notícias, citando o porta-voz do ministério, Gil Horev. No entanto, o processo pode levar tempo, acrescentou a Bloomberg.

continua após o anúncio

"Isso está criando um enorme gargalo para as organizações... Mais de 60% dos trabalhadores humanitários expatriados tiveram seus vistos expirados nas últimas semanas", disse Faris Arouri, diretor da Associação de Agências de Desenvolvimento Internacional que inclui a Oxfam, Ação Contra a Fome e a Anistia Internacional, conforme citado pelo veículo de notícias.

A paralisação na emissão de vistos também afeta a alta gestão das organizações humanitárias, incluindo diretores de país, acrescentou Arouri.

continua após o anúncio

Em janeiro, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA) recebeu informações de Israel sobre o suposto envolvimento de alguns de seus membros de equipe no ataque do Hamas de 7 de outubro. Vários países, incluindo os Estados Unidos, Itália, Austrália, Canadá e Japão, desde então suspenderam o financiamento à UNRWA.

Em 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou um ataque massivo com foguetes contra Israel a partir de Gaza e rompeu a fronteira, matando 1.200 pessoas e sequestrando cerca de 240 outras, segundo Tel Aviv. Israel lançou ataques retaliatórios, ordenou um bloqueio completo de Gaza e iniciou uma incursão terrestre no enclave palestino com o objetivo declarado de eliminar os combatentes do Hamas e resgatar os reféns. Até agora, pelo menos 29.500 pessoas foram mortas na Faixa de Gaza, disseram as autoridades locais.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: