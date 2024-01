Israel violou o direito de guerra ao invadir hospital com assassinos disfarçados, diz especialista

Apoie o 247

247 - O jornalista especializado em assuntos internacionais João Paulo Charleaux afirmou que Israel violou o direito de guerra ao invadir com assassinos disfarçados um hospital palestino.

Os israelenses entraram na terça-feira (30) no hospital Ibn Sina de Jenin, Cisjordânia ocupada, se passando por pacientes e mulheres carregando carrinhos de bebê para matar três pacientes feridos.

"O primeiro crime que pode ter sido cometido é o de perfídia: quando uma força armada regular ou um grupo armado organizado se disfarça de pessoal de saúde para conduzir operações militares ofensivas", escreve Charleaux em coluna no portal UOL.

"O exemplo clássico de crime de perfídia é exatamente esse tipo de operação realizada por Israel, e captada em vídeo pelo sistema de segurança interna do hospital".

