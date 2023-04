Israel volta a atacar Mesquita em Jerusalém Leste

Apoie o 247

247 - A polícia israelense atacou neste domingo (9), a Esplanada das Mesquitas para permitir a entrada de judeus neste recinto sagrado, em meio a avisos de países muçulmanos para evitar ações provocativas.

As forças de ocupação transformaram os pátios do complexo religioso num quartel militar para garantir as incursões dos colonos judeus por ocasião das celebrações da Páscoa judaica, denunciou a agência noticiosa oficial Wafa.

Dezenas de colonos entraram no local e realizaram passeios provocativos sob a proteção rígida de soldados israelenses.

Várias estações de televisão árabes também relatam que a polícia israelense aumentou sua presença na Cidade Velha de Jerusalém.

As tropas ergueram várias barreiras dentro dos muros da Cidade Velha e impediram que jovens palestinos entrassem na Mesquita de Al Aqsa, relatou a Wafa.

A tensão na área aumentou desde a noite de terça-feira devido à ordem da polícia israelense para expulsar os fiéis palestinos presentes naquele momento na mesquita, como é costume durante o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos. A área é reverenciada tanto pelos muçulmanos, que a chamam de Santuário Nobre, quanto pelos judeus, que a conhecem como o Monte do Templo.

A ação policial desde então desencadeou confrontos dentro e ao redor do templo, o que provocou inúmeras críticas internacionais, principalmente em países árabes e muçulmanos.

Em resposta, as milícias palestinas dispararam foguetes contra Israel a partir da Faixa de Gaza e do sul do Líbano, o que, por sua vez, provocou uma retaliação daquele país.

