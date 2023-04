Israelenses voltam às ruas para protestar contra reforma judicial

Apoie o 247

ICL

247 - Milhares de israelenses tomaram às ruas em Tel Aviv e em outras cidades de Israel para protestar contra a proposta de reforma do judiciário proposta pelo governo.

Manifestantes seguravam faixas e cartazes que diziam “ministro do Crime”, com a imagem do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Segundo a Associated Press, milhares de oficiais em unidades de reserva de elite das Forças Armadas disseram que se recusar a se apresentar para o serviço.

Desde o início do ano, Israel está conflagrado com atos e marchas contra a reforma. O feriado em homenagem à fundação de Israel, dia 14 de maio, deve ser afetado por conta dos protestos.

A reforma tenta mudar o processo de nomeação e remoção de juízes da Suprema Corte, aumentando a influência do governo no sistema judicial. Para os manifestantes, a proposta, na verdade, teria como objetivo enfraquecer a Suprema Corte, o sistema de pesos e contrapesos das instituições e representa uma ameaça à democracia.

O projeto foi aprovado em 1º turno pelo Knesset em 13 de fevereiro. Ainda seriam necessários outros 2 turnos de votação no Parlamento. Em 21 de fevereiro, a Assembleia Legislativa votou para avançar com a reforma. O texto foi aprovado por 63 votos a favor e 47 contra, sem abstenções. No dia 22 do mesmo mês, a Casa aprovou o projeto em leitura preliminar e ele foi enviado a Comissão de Constituição, Lei e Justiça, onde é discutido antes de voltar ao Parlamento para ser sancionado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.