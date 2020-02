Itália coloca 52 mil pessoas em quarentena em função do coronavírus

247 - O último relatório das autoridades italianas sobre a epidemia de coronavírus aponta 100 novos casos no país. A Itália é a primeira nação europeia a estabelecer a quarentena: são 52 mil pessoas isoladas em 11 municípios.

A reportagem do jornal GGN destaca que "a Itália é o primeiro país a registrar vítimas europeias do coronavírus: um homem e uma mulher morreram neste fim de semana. O governo havia informado na manhã deste domingo que 79 pessoas estavam contaminadas no país. Segundo a televisão italiana, esse número já chegou a 111."

A matéria ainda acrescenta que "na Coreia do Sul – o segundo país mais afetado pela doença no mundo – o nível de alerta será revisado para o mais alto. Quatro pessoas morreram no país e outras 556 estão contaminadas. Na China, mais 97 pessoas morreram e o número de vítimas do coronavírus foi elevado neste domingo para 2.442 mortos. No total, 77 mil pessoas estão contaminadas no país."