Itália inteira é colocada em quarentena e todas as reuniões públicas estão proibidas

Informação foi anunciada pelo primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte. As pessoas só podem se movimentar em caso de emergência. Número de mortos no país subiu para 463 edit

247 - Devido à crise do coronavírus, a Itália colocou toda a sua população em situação de quarentena e proibiu todas as reuniões públicas para evitar contato entre as pessoas.

O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira 9 pelo primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte. A orientação é de que as pessoas apenas se locomovam em caso de emergência.

Todas as escolas estão fechadas até 3 de abril e os campeonatos de futebol foram suspensos. A Bolsa de Milão caiu 11%.

O número total de casos na Itália, o país europeu mais afetado pelo vírus, aumentou em 24%, para 9.172. E o número de mortos no país subiu para 463.