Itália registra novo recorde diário mudial e vai a quase mil mortes por coronavírus em 24 horas

Casos dispararam no país e 919 pessoas morreram ao longo das últimas 24 horas, elevando para 9.134 o total de vítimas. Número é o recorde mundial durante a pandemia em apenas um dia edit

(ANSA) - A Itália voltou a bater o recorde no número diário de mortos na pandemia do novo coronavírus. Segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (27) pela Defesa Civil, mais 919 pacientes faleceram em apenas 24 horas, elevando para 9.134 o total de vítimas no país.

Até então, a maior marca registrada na Itália em um único dia era de 793 falecimentos, em 21 de março. O balanço da Defesa Civil desta sexta-feira fala em 969 novas mortes, mas esse número inclui os 50 óbitos que o órgão havia esquecido de colocar nos dados de quinta-feira (26).

No entanto, apesar do elevado número de mortes - que pode ser resultado da grande quantidade de pessoas internadas em UTIs -, o crescimento diário dos contágios registrou o menor índice desde 28 de fevereiro, quando a Defesa Civil passou a divulgar apenas um balanço por dia: 7,4%.

Com isso, país registra agora 86.498 contágios, superando a China, com 81,9 mil, em número absoluto de casos. Os Estados Unidos, com 93 mil, lideram a estatística.

Este é o quinto dia seguido de crescimento inferior a 10%, o que indica uma desaceleração do ritmo de avanço da pandemia na Itália. Até 10 de março, quando entrou em vigor o decreto que colocou todo o país em quarentena, os contágios cresciam a uma taxa média de 25,1% ao dia; agora o índice é de 18,1%.

Já os casos ativos na Itália, que descartam mortos (9.134) e curados (10.950), totalizam 66.414, sendo 36.653 em isolamento domiciliar, 26.029 internados em quartos normais e 3.732 em unidades de terapia intensiva.

A Lombardia, no norte da Itália, concentra 44% de todos os casos no país, com 37.298. Em seguida aparecem Emilia-Romagna (11.588), Vêneto (7.497) e Piemonte (7.092). (ANSA)