Itália soma 6 mil mortes por coronavírus, mas número diário cai

(ANSA) -A Defesa Civil da Itália anunciou nesta segunda-feira (23) que o número de mortos no país em decorrência do novo coronavírus (Sars-CoV-2) subiu para 6.077, um acréscimo de 601 vítimas em um dia.

Em relação aos contágios, a Itália já registrou um total de 63.927 pessoas infectadas com a Covid-19, sendo 50.418 casos ativos e 7.432 recuperados, um aumento de 952. De acordo com o chefe da Proteção Civil, Angelo Borrelli, em todo o território italiano há 3.204 pacientes em terapia intensiva.

Ainda segundo os dados, apesar do crescimento no número de contágios, pelo segundo dia consecutivo, o ritmo de óbitos devido à doença transmitida pelo coronavírus teve uma redução.

A região da Lombardia, no norte do país, continua sendo a mais afetada pela doença, mas teve uma redução no ritmo de contágio. Ao todo, foram registrados 18.910 casos.

Já na Emilia-Romagna há 7.220 infectados, seguida do Vêneto (4.986), Piemonte (4.529), Marcas (2.358), Toscana (2.301), Ligúria (1.553), Lazio (1.414), Campânia (929), Friuli-Venezia Giulia (771), Puglia (862), Abruzzo (605), Sicília (681), Úmbria (556), Vale de Aosta (379), Sardenha (343), Calábria (280), Molise (50), Basilicata (89), e das províncias Trento (914) e Bolzano (688).

Em relação aos óbitos, eles foram registrados na Lombardia (3.776), Emilia-Romagna (892), Vêneto (192), Piemonte (315), Marcas (203), Toscana (109), Ligúria (212), Campânia (49), Lazio (63), Friuli-Venezia Giulia (54), Puglia (37), Sicília (13), Bolzano (29), Abruzzo (38), Úmbria (16), Vale de Aosta (12), Trentino Alto-Ádige (41), Calábria (7), Sardenha (11), Basilicata (1) e Molise (7).

Atualmente, a Itália é o país com maior número de casos na Europa e já superou as mortes registradas na China. (ANSA)