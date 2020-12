Itamaraty: suspensão de voos do Reino Unido não restringe volta de brasileiros

Segundo nota do Itamaraty, brasileiros que estiverem no Reino Unido podem retornar ao Brasil mediante "apresentação de teste negativo de Covid e de declaração de saúde para chegadas ao Brasil a partir de 30 de dezembro" edit

247 - O Itamaraty afirmou em nota nesta segunda-feira (28) que a suspensão de voos do Reino Unido ao Brasil, em razão da nova variante do coronavírus que circula na região, não restringe a volta de brasileiros ao país.

O comunicado foi emitido após surgirem reclamações de brasileiros sobre a falta de apoio para retornar para casa.

“O Consulado-Geral tem ressaltado que a portaria interministerial que suspendeu os voos em nada restringe o direito dos nacionais retornarem ao país; lembrado a necessidade de apresentação de teste negativo de Covid e de declaração de saúde para chegadas ao Brasil a partir de 30 de dezembro; e indicado as conexões disponíveis em capitais europeias para o deslocamento do Reino Unido ao Brasil", diz o texto do Itamaraty.

A nota informa ainda que o consulado em Londres está “particularmente atento” aos brasileiros em situação de vulnerabilidade.

