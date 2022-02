Iván Duque, presidente de extrema-direita, é rejeitado por 73% dos colombianos

Pesquisa aponta alto índice de desaprovação do governo colombiano, a três meses da eleição presidencial edit

247 - Uma pesquisa do Market Advisory Research Institute (Invamer) revelou nesta quinta-feira (17) que a reprovação do presidente colombiano Iván Duque é de 73%, enquanto 85% consideram que a situação do país piorou durante seu governo, informa a Telesul.

Os motivos da queda da popularidade do governante de extrema-direita são o alto custo de vida, a escalada da violência, a crise ambiental, o aumento da corrupção, além do aumento do desemprego.

Por outro lado, o senador Gustavo Petro, candidato da esquerda nas eleições presidenciais, registrou aumentou sua popularidade de 34 para 42 pontos percentuais e sua reprovação diminuiu de 44 para 40 pontos.