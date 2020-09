'Já chega!', diz China aos EUA no Conselho de Segurança da ONU

247 - A China subiu o tom e demonstrou indignação contra os Estados Unidos nesta quinta-feira (24), durante reunião por videoconferência do Conselho de Segurança da ONU sobre o futuro da governança global.

"Já chega! Já criaram problemas suficientes no mundo!", disse Zhang Jun, embaixador chinês na ONU, à embaixadora norte-americana Kelly Craft, sob o olhar impassível do chefe da ONU, Antonio Guterres.

"Antes de apontar o dedo aos outros, qual é a causa dos sete milhões de casos de infecção e mais de 200.000 mortes nos Estados Unidos?", questionou o embaixador chinês, acusando Washington de espalhar "o vírus da desinformação", "mentir" e "enganar".

Agir desta forma "não resolverá nenhum problema", insistiu. "Parem de politizar o vírus (...) uma grande potência deve se comportar como uma grande potência", disse ele antes de receber o apoio de seu colega russo, Vasily Nebenzia.

