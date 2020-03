Jack Welch, ex-presidente da GE, morre aos 84 anos

Sob o comando de Jack Welch, a GE se tornou a maior empresa de capital aberto dos Estados Unidos, com o valor de mercado da companhia saltando de US$ 12 bilhões para US$ 410 bilhões edit

Reuters - O executivo Jack Welch, que comandou a General Electric nas décadas de 1980 e 1990, morreu aos 84 anos no último domingo (1º), segundo informou sua esposa, Suzy Welch, em um comunicado enviado à rede de TV norte-americana CNBC.

Sob o comando de Welch, a GE se tornou a maior empresa de capital aberto dos Estados Unidos, com o valor de mercado da companhia saltando de US$ 12 bilhões para US$ 410 bilhões. Welch ficou conhecido por cortar milhares de empregos, e comprou e vendeu uma série de negócios dentro da GE, expandindo o gigante industrial para os serviços financeiros e de consultoria.

Em dezembro de 1980, foi anunciado que ele substituiria o CEO Reginald Jones e, em abril de 1981, ele assumiu como o 8º presidente e CEO da companhia, cargos que manteve até sua aposentadoria, em setembro de 2001, quando foi sucedido por Jeff Immelt.

A GE teve grande crescimento e expansão sob a liderança de Welch. Simplificando operações, adquirindo novos negócios e com a garantia de que cada negócio sob o guarda-chuva da GE era um dos melhores em seu campo, a empresa conseguiu expandir-se drasticamente de 1981 a 2001.

"Antes que você se torne um líder, o sucesso é seu próprio crescimento. Quando você se torna um líder, sucesso é fazer os outros crescerem", escreveu Welch em seu livro "Paixão por Vencer".

Segundo o site da GE, Welch nasceu em 1935, e se formou bacharel em direito. Graduou-se em engenharia química pela Universidade de Massachusetts em 1957 e seu obteve seu mestrado e doutorado em engenharia química pela Universidade de Illinois em 1960.

Em 1960, Welch ingressou na GE como engenheiro químico de sua divisão de plásticos em Pittsfield, Massachusetts. Ele tornou-se vice-presidente em 1979.

Em 1980, um ano antes de Welch se tornar CEO, a GE registrou receitas de aproximadamente US $ 26,8 bilhões; em 2000, no ano anterior à sua saída, eram quase US $ 130 bilhões. A empresa era uma das maiores e mais valiosas do mundo no momento de sua aposentadoria, acima da décima maior em valor de mercado em 1981.

Em 1999, a Fortune o nomeou "Gerente do século", e o Financial Times o escolheu como um dos três líderes empresariais mais admirados do mundo.