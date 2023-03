Jamaica inicia processo para romper de vez com a monarquia britânica

Apoie o 247

247 - A Jamaica deu início nesta semana ao referendo para se tornar uma república e romper definitivamente com a monarquia britânica, colocando em prática a intenção que o primeiro-ministro jamaicano, Andrew Holness, havia externado em março do ano passado. De acordo com reportagem do jornal Estado de S.Paulo, a decisão se soma a de outros países caribenhos da Commonwealth que vivem o processo de saída de um sistema que reconhece o rei Charles III como soberano, apesar de serem independentes.

O início é marcado pela formação do Comitê de Reforma Constitucional para organizar o referendo, que só deve ser realizado no ano que vem como última etapa do processo, segundo a ministra de Assuntos Jurídicos e Constitucionais da Jamaica, Marlene Malahoo Forte. “O comitê foi criado para ajudar no processo e oferecer conselhos e supervisão à medida que avançamos com o trabalho da reforma constitucional mais abrangente e impactante a ser realizada na vida da Jamaica independente”, disse a ministra.

