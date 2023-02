Jamil Chade: Lula usará Amazônia como instrumento geopolítico para reposicionar Brasil no mundo

Em 2024, o Brasil sediará as reuniões do G20, que será presidido por Lula. E, em 2025, o país quer organizar a Conferência da ONU sobre o Clima edit

247 - O governo de Luiz Inácio Lula da Silva planeja transformar a Amazônia e sua proteção em instrumentos geopolíticos, reposicionando o Brasil na região e no mundo e buscando um novo protagonismo, destaca o jornalista Jamil Chade em reportagem no UOL.

"Em diferentes ministérios, há uma conscientização de que será apenas com a redução do desmatamento que o país poderá recuperar a credibilidade internacional. Não por acaso, o foco do governo nestes primeiros meses será o de mostrar ao mundo que não há apenas uma mudança de tom e um abandono do negacionismo de Jair Bolsonaro. Mas também medidas reais e pragmáticas", aponta o jornalista.

O governo está ciente do desafio. É importante destacar que a presença do Estado já começa a dar resultados, com a queda do desmatamento em 61% em janeiro, a expulsão de garimpeiros e o resgate de populações vulneráveis.

"O governo Lula também quer fincar seu posicionamento como rota obrigatória da diplomacia mundial, pelos próximos anos. Em 2023, o primeiro passo dessa estratégia será a cúpula que está sendo organizada entre os países que fazem parte da bacia do Amazonas", escreve Jamil Chade.

Em 2024, o Brasil sediará as reuniões do G20, que será presidido por Lula. E, em 2025, o país quer organizar a Conferência da ONU sobre o Clima.

