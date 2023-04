Janja fala com Haddad durante voo à China e desmente nas redes que tributação da Shein e Shopee irá afetar o bolso do consumidor

Embarcada no avião que leva a comitiva brasileira à China, primeira-dama explicou que há uma distorção do que a imprensa está divulgado do que é a real medida do governo edit

247 - Embarcada no avião que leva a comitiva brasileira à China, primeira-dama, Janja, usou suas redes para informar que falou com o ministro Fernando Haddad, que também encontra-se no avião, para explicar que há uma distorção do que a imprensa está divulgado do que é o real a respeito da taxação de empresas como Shein e Shopee.

A imprensa divulgou em grande escala que Haddad quer cobrar tributos sobre a compra de produtos importados pela internet. A proposta mira, especificamente, as gigantes estrangeiras e deixaria o prejuízo final na mão do consumidor.

No entanto, Janja reforçou que tal proposta não é a indicada pelo governo: “Tô aqui no avião com o Ministro Haddad que me explicou direitinho essa história da taxação. Se trata de combater sonegação das empresas e não taxar as pessoas de compram”.

Janja respondeu a um tuíte do jornalista William de Lucca que abordava o assunto.

