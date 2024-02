Janja terá agenda, na Etiópia, para discutir o combate à fome e à pobreza

Apoie o 247

Por Denise Assis, 247 - Em viagem à Etiópia, além de acompanhar o presidente Lula, na 37ª Cúpula da União Africana, a primeira-dama Janja Lula da Silva também terá agendas próprias em Adis Abeba, com foco na segurança alimentar e nutricional, combate à fome e à pobreza. Janja atua nesses temas ao longo de sua trajetória profissional.

Juntamente com a Prefeita da capital Adis Abeba e com o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (PMA) ela visitará um Centro de Alimentação, uma escola que é referência em agricultura escolar e um orfanato.

Está também na sua programação, uma visita ao Centro de Alimentação Yetesda Birhan, um projeto que existe há quatro anos, com vinte unidades distribuídas em Adis Abeba e que, juntas, alimentam cerca de 37 mil pessoas por dia, todos os dias. Em seguida ela irá à Escola Makedala - que foi visitada por uma delegação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em 2023, no Dia Africano da Alimentação Escolar -, como parte do acompanhamento da cooperação técnica entre Brasil, Etiópia e o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (PMA).

Makedela tem um projeto de agricultura escolar desde 2022, que possibilita a produção de todos os itens alimentícios consumidos pelos estudantes em duas refeições diárias. Em seu amplo terreno, a comunidade escolar é capaz de produzir uma grande variedade de legumes, verduras, hortaliças, frutas, temperos e até plantas medicinais, e criam, também, galinhas e peixes.

Com fundos da Agência para Alimentação Escolar da cidade e mudas doadas pelo Escritório do Primeiro-Ministro, alunos, professores, famílias e ex-alunos se uniram para planejar e construir a estrutura necessária em todos os espaços possíveis, com a instalação até de um jardim vertical, e produzir comida de qualidade para seus alunos.

Os estudantes participam diretamente do plantio, cuidado e colheita dos alimentos, assim como são guiados pelos professores em aulas práticas por toda a escola. A escola é autossuficiente e produz, inclusive, o pão típico do país em sua cozinha, sendo capaz ainda de produzir excedente que utiliza como fonte de renda comercializando para professores e famílias a preços mais baixos.

Os seus 1800 estudantes podem desfrutar de duas refeições ao dia em um amplo refeitório, de segunda a sábado. São 43 turmas, 128 professores e 42 trabalhadores de apoio que convivem em um ambiente mais acolhedor, utilizam a agricultura como ferramenta de aprendizado e podem se beneficiar de uma alimentação mais saudável.

Para encerrar o dia de agendas próprias, Janja visitará o Orfanato Zewditu Meshesha. Projeto da primeira-dama da Etiópia, o orfanato abriga mais de 100 crianças.

A garantia de refeições nutritivas e saudáveis para todas e todos é um pilar essencial no combate à fome e promoção da segurança alimentar, além de ser, também, uma garantia de redução das desigualdades. Esses são temas que a Janja sempre promoveu em sua trajetória pessoal e profissional e com o qual continua atuando em sua nova posição, o que a levou a ser nomeada em 2023 Embaixadora da Alimentação Escolar brasileira.

Desde o início do mandato do presidente Lula, Janja atua pelo fortalecimento das políticas de inclusão socioeconômica, fortalecimento da educação e da alimentação escolar, e na construção de uma política de cuidados como direito para todas as crianças e jovens brasileiros.

