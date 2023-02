Janja terá encontro com primeira-dama dos EUA, Jill Biden

Apoie o 247

247 - A primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, terá um encontro privado com a primeira-dama estadunidense, Jill Biden, na sexta-feira (10), durante a agenda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá manter nos Estados Unidos. A comitiva presidencial viajará para os EUA nesta quinta-feira (9).

Segundo o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, “o chá da tarde entre Janja e Jill Biden acontecerá ao mesmo tempo que o encontro de Lula com o presidente americano Joe Biden, às 15h30 do horário de Washington (DC), 17h30 no horário de Brasília”.

Ainda segundo a reportagem, não há indícios de que Janja participe da reunião entre Lula e Biden, que também contará com a presença de ministros dos dois governos.

