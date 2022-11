Japão diz que míssil lançado pela Coreia do Norte poderia ter atingido EUA

A Coreia do Norte lançou um míssil balístico intercontinental hoje (18) às 10h14 do horário local, (22h14 de quinta-feira, no horário de Brasília) edit

Sputnik - O míssil balístico intercontinental disparado nesta noite pela Coreia do Norte poderia ter percorrido 15 mil quilômetros e alcançado o território dos EUA se tivesse sido lançado com uma trajetória regular, disse o ministro da Defesa do Japão, Yasukazu Hamada.

"Ainda estamos analisando os detalhes, mas achamos que o voo durou 69 minutos. Se calcularmos, com base na trajetória do míssil balístico intercontinental lançado hoje (18) pela Coreia do Norte, o alcance do voo poderia exceder os 15 mil quilômetros, neste caso [isso] inclui o território dos EUA", disse o ministro em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (18).

A distância percorrida pelo míssil foi de 1.000 quilômetros, informou anteriormente o secretário-geral do governo do Japão, Hirokazu Matsuno.

Ele também afirmou que o míssil voou em uma trajetória mergulhante. Essa trajetória implica um lançamento mais vertical do míssil, o que reduz a distância de voo.

Às 11h23 (23h23 no horário de Brasília) o míssil caiu a oeste da ilha de Hokkaido, na Zona Econômica Exclusiva do Japão.

