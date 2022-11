Japão levanta suspeita de que Coreia do Norte disparou míssil balístico intercontinental

Ministério da Defesa da Coreia do Norte diz que país reage a exercícios militares agressivos dos EUA com a Coreia do Sul edit

Sputnik - O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, disse que um dos mísseis lançados pela Coreia do Norte nesta quarta-feira (2) pode ter sido um míssil balístico intercontinental.

"A Coreia do Norte realizou vários lançamentos de mísseis. Não estamos descartando a possibilidade de que um deles possa ter sido um míssil intercontinental", disse Kishida a jornalistas nesta quinta-feira (3).

A Coreia do Norte lançou três mísseis balísticos em direção ao mar do Leste (também conhecido como mar do Japão) nesta quarta-feira (2). Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, foi um foguete de longo alcance e dois de curto alcance.

Kishida disse ainda que os contínuos lançamentos de mísseis da Coreia do Norte são "absolutamente inaceitáveis".

Relatos iniciais disseram que o primeiro dos mísseis sobrevoou o território do Japão, o que ativou o sistema de alerta precoce J-Alert. O ministro da Defesa japonês, Yasukazu Hamada, no entanto, disse mais tarde que uma análise detalhada da situação confirmou que o míssil não havia sobrevoado o Japão. A altitude máxima de seu voo era de 2.000 quilômetros e o alcance de voo era de 750 quilômetros.

Desde 25 de setembro, em resposta aos exercícios da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, a Coreia do Norte já realizou nove testes de mísseis, incluindo um míssil balístico de médio alcance do tipo Hwaseong-12, que sobrevoou o Japão, batendo o recorde de 4,5 mil quilômetros para a Coreia do Norte, a altitude de voo foi de 1.000 quilômetros. Além disso, nas últimas duas semanas, foram realizados vários disparos de artilharia, exercícios da Força Aérea e unidades nucleares táticas. No total, desde o início do ano, a RPDC realizou 28 lançamentos de mísseis, três deles foram testes de mísseis de cruzeiro.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia observou que a situação na península coreana está se deteriorando e os lançamentos da Coreia do Norte foram provocados pelas ações da Coreia do Sul e dos Estados Unidos.

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte disse na segunda-feira (31) que a escalada deliberada de tensões na península coreana promovida pelos Estados Unidos estaria levando os países a um cenário de guerra nuclear. De acordo o MRE, em nenhum lugar do mundo existem exercícios militares que sejam tão "claramente agressivos" em termos de tempo, escopo, conteúdo e intensidade quanto os exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e seus aliados.

"Devido às contínuas ações militares imprudentes dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, a situação dentro e ao redor da península coreana entrou mais uma vez em uma grande fase de confronto. [...] A península coreana se transformou em um ponto crítico onde as tensões militares são as mais altas do mundo, e a situação de segurança na região se tornou ainda mais grave", disse o MRE em comunicado.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia emitiu um comunicado nesta quarta-feira (2) reiterando a convicção de Moscou de que uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada, pedindo ainda que as potências nucleares façam tudo ao seu alcance para impedir o uso de armas de destruição em massa.

