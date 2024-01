Japão se torna o quinto país a pousar na lua

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - Nesta sexta-feira (19), o Japão se tornou o quinto país do mundo a pousar uma espaçonave na lua. A agência espacial afirmou que seu Smart Lander for Investigating Moon (Slim) realizou um pouso suave na superfície lunar.

A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão tentou o pouso da sonda apelidada de "atirador lunar" a até 100 metros do alvo. A agência afirmou que levará até um mês para verificar se o Slim alcançou os objetivos de precisão.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: