Jatos da marinha dos EUA colidem em show aéreo (vídeo)

247 - Dois caças EA-18G Growler da Marinha dos Estados Unidos colidiram no ar neste domingo (17) durante uma apresentação do Gunfighter Skies Air Show, realizado na Base Aérea de Mountain Home, no estado de Idaho. Apesar da gravidade do acidente, os quatro tripulantes conseguiram se ejetar e foram encontrados com vida.

Segundo a 366th Fighter Wing, unidade da Força Aérea dos EUA responsável pelo evento, houve uma colisão em voo durante a demonstração da equipe “Vikings”, que opera aeronaves EA-18G Growler. Equipes de emergência foram imediatamente deslocadas para a região da queda.

O acidente ocorreu pouco depois das 13h, de acordo com informações do jornal Idaho Statesman. Durante o show aéreo, espectadores relataram ter visto faíscas no céu antes de uma grande coluna de fumaça preta surgir na área do impacto. Pouco depois, quatro paraquedas foram vistos descendo próximos ao local do acidente.

O locutor oficial do evento confirmou ao público que os militares haviam conseguido se ejetar. “Tivemos quatro bons paraquedas”, afirmou durante o anúncio aos presentes. Em seguida, outra comunicação informou que bombeiros, equipes médicas e unidades de resgate estavam se deslocando até os tripulantes, localizados a cerca de uma milha ao sul da fumaça.

A operação de resposta emergencial contou ainda com o envio de um helicóptero da própria base aérea. Após o acidente, a Mountain Home Air Force Base entrou em lockdown temporário enquanto as autoridades isolavam a área e iniciavam os protocolos de segurança.

Vídeos e fotografias compartilhados nas redes sociais registraram os quatro paraquedas abertos no céu e a intensa fumaça preta no ponto da queda. A agência Associated Press informou que diversas testemunhas confirmaram a colisão entre as duas aeronaves, embora as autoridades ainda não tenham divulgado oficialmente as causas do acidente.

O EA-18G Growler é uma aeronave de guerra eletrônica derivada do F/A-18F Super Hornet e utilizada pela Marinha dos Estados Unidos em missões de interferência eletrônica, supressão de sistemas de defesa aérea e apoio a operações de ataque. O modelo opera normalmente com dois tripulantes: um piloto e um oficial de guerra eletrônica.