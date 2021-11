Javier Milei, o "Bolsonaro argentino", é eleito deputado

Milei tem pretensão de eleger-se presidente da Argentina em 2023. Ele quer fazer do país a “principal potência mundial em 35 anos” edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ultradireitista Javier Gerardo Milei, considerado o "Bolsonaro argentino", foi eleito, junto a outros 4 companheiros da coalizão Liberdade Avança, para a Câmara dos Deputados da Argentina, nesta segunda-feira (15).

Milei tem pretensão de eleger-se presidente da Argentina em 2023. Ele quer fazer do país a “principal potência mundial em 35 anos”.

Ex-banqueiro do HSBC, Milei se diz discípulo da Escola Austríaca, linha do liberalismo econômico difundida a partir do século 19.

PUBLICIDADE

Há 2 anos, aventurou-se no teatro ao encenar a peça “O Consultório de Milei” -- comédia na qual interpreta a si mesmo. (Com informações do Poder360).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE