Jeff Bezos, da Amazon, fica US$ 13 bi mais rico em apenas um dia

247 - Jeff Bezos, fundador e diretor executivo da Amazon, considerado o homem mais rico do mundo, adicionou US$ 13 bilhões ao seu patrimônio líquido nesta segunda-feira (20) , o maior salto em um dia para um indivíduo desde que o Índice de Bilionários da Bloomberg foi criado em 2012.

Bezos, de 56 anos, é a pessoa mais rica do mundo, e viu sua fortuna aumentar em 2020 de US$ 74 bilhões para US$ 189,3.

Segundo reportagem do portal O Globo, as ações da Amazon.com subiram 7,9%, a maior alta desde dezembro de 2018, com o otimismo crescente sobre as tendências de compras na web, e agora acumulam aumento de 73% este ano até agora.

