Jeff Bezos deixa comando da Amazon

247 - Após 27 anos, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, deixa o cargo de CEO da companhia nesta segunda-feira (05). Quem assume o cargo é Andy Jassy, que atualmente comanda a Amazon Web Services (AWS), o importante braço de serviços de armazenamento e processamento de dados da empresa.

De acordo com reportagem do site Poder 360 , Bezos continuará na Amazon, mas no cargo de presidente-executivo do conselho. De acordo com o ranking de bilionários da Bloomberg, Bezos é a pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna estimada de US$ 199 bilhões.

Até o ano passado, a Amazon era a empresa mais valiosa do globo e a 4ª com maior valor de mercado, valendo mais de US$ 1,2 trilhão. Além da Amazon, o norte-americano é dono do jornal Washington Post –um dos mais influentes do mundo– desde 2013 e ajudou a fundar a empresa aeroespacial Blue Origin, em 2000.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.