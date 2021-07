Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, faz uma viagem espacial inaugural

A espaçonave acendeu seus motores BE-3 para uma decolagem da instalação do Local de Lançamento One da Blue Origin, cerca de 20 milhas (32 km) fora da cidade rural de Van Horn, no Extas, voando cerca de 66,5 milhas (107 km) acima da superfície do planeta edit

VAN HORN, Texas, 20 de julho (Reuters) - Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, e três tripulantes voaram alto sobre o deserto do Texas a bordo de seu veículo de lançamento New Shepard do empreendimento espacial Blue Origin na terça-feira e retornaram em segurança à Terra, um voo suborbital histórico isso ajuda a inaugurar uma nova era de turismo espacial comercial privado.

A espaçonave acendeu seus motores BE-3 para uma decolagem da instalação do Local de Lançamento One da Blue Origin, cerca de 20 milhas (32 km) fora da cidade rural de Van Horn, voando cerca de 66,5 milhas (107 km) acima da superfície do planeta. Em uma manhã fria para o lançamento, geralmente havia céu limpo com algumas nuvens irregulares.

O bilionário americano de 57 anos voou em uma viagem que durou cerca de 10 minutos e 20 segundos até a borda do espaço, nove dias depois que o britânico Richard Branson estava a bordo do voo suborbital inaugural do Novo México de sua empresa concorrente de turismo espacial Virgin Galactic.

New Shepard foi projetado para voar a velocidades de mais de 2.200 milhas (3.540 km) por hora a uma altitude além da chamada linha Kármán - 62 milhas (100 km) - definida por um corpo aeronáutico internacional como definindo a fronteira entre a atmosfera da Terra e espaço.

Depois que a cápsula se separou do impulsionador, a tripulação deveria ter se desafivelado por alguns minutos sem peso. Em seguida, a cápsula retornou à Terra sob paraquedas, usando um sistema retro-thrust de última hora que expeliu uma "almofada de ar" para um pouso suave no deserto do Texas.

Bezos fez um sinal de positivo com o polegar de dentro da cápsula depois de pousar no chão do deserto antes de sair, usando um chapéu de cowboy e um terno de vôo azul, e dando um tapinha nos funcionários da empresa.

A missão foi parte de uma batalha ferozmente competitiva entre a Blue Origin de Bezos e a Virgin Galactic do colega bilionário Richard Branson para explorar um mercado de turismo espacial potencialmente lucrativo que o banco suíço UBS estima que valerá US $ 3 bilhões anualmente em uma década.

Bezos e os outros passageiros subiram em um veículo SUV para uma curta viagem até a plataforma de lançamento antes de subirem uma torre e embarcarem na espaçonave branca reluzente, com um desenho de pena azul na lateral. Cada passageiro tocou um sino brilhante antes de embarcar na cápsula da nave.

Branson chegou ao espaço primeiro, mas Bezos deveria voar mais alto - 62 milhas (100 km) para a Blue Origin em comparação com 53 milhas (86 km) para a Virgin Galactic - no que os especialistas chamam de o primeiro vôo espacial não-piloto do mundo com um civil equipe técnica. Representa o primeiro voo tripulado da Blue Origin para o espaço.

Bezos, fundador da empresa de comércio eletrônico Amazon.com Inc (AMZN.O) , e seu irmão Mark Bezos, executivo de private equity, se juntaram a outros dois. A aviadora pioneira Wally Funk , de 82 anos, e o recém-formado no ensino médio Oliver Daemen , de 18 anos, se tornaram as pessoas mais velhas e mais jovens a chegar ao espaço.

Bezos abraçou Funk após o pouso.

O vôo coincide com o aniversário dos americanos Neil Armstrong e Edwin "Buzz" Aldrin se tornarem os primeiros humanos a andar na lua, em 20 de julho de 1969. New Shepard leva o nome de Alan Shepard, que em 1961 se tornou o primeiro americano no espaço.

Funk fazia parte do chamado grupo de mulheres Mercury 13 que treinou para se tornar astronautas da NASA no início dos anos 1960, mas foi preterida por causa de seu gênero. Daemen, o primeiro cliente pagante da Blue Origin, está pronto para estudar física e gestão de inovação na Holanda. Seu pai, que dirige a empresa de gestão de investimentos Somerset Capital Partners, estava no local para ver seu filho voar para o espaço.

O lançamento foi testemunhado por membros da família Bezos e funcionários da Blue Origin, e alguns espectadores se reuniram ao longo da rodovia antes do amanhecer. Espectadores aplaudiram durante o vôo.

MINUTOS DE SEM PESO

O New Shepard é um combo de foguete e cápsula totalmente autônomo que não pode ser pilotado de dentro da espaçonave. É totalmente pilotado por computador e não tinha nenhum astronauta da equipe da Blue Origin ou pessoal treinado a bordo.

A Virgin Galactic usou um avião espacial com dois pilotos a bordo.

O booster reutilizável Blue Origin já havia voado duas vezes para o espaço.

O lançamento representou mais um passo na corrida para estabelecer um setor de turismo espacial que o banco de investimento suíço UBS estima que chegará a US $ 3 bilhões anuais em uma década. Outro magnata bilionário da tecnologia, Elon Musk, planeja enviar uma tripulação composta apenas por civis em uma missão orbital de vários dias em sua cápsula Crew Dragon em setembro.

No Twitter, Musk desejou à equipe do Blue Origin "boa sorte" horas antes do lançamento.

A Blue Origin pretende que o primeiro de mais dois voos de passageiros deste ano aconteça em setembro ou outubro.

A Blue Origin parece ter um reservatório de futuros clientes. Mais de 6.000 pessoas de pelo menos 143 países entraram em um leilão para se tornar o primeiro cliente pagante. O vencedor do leilão, que fez um lance de US $ 28 milhões, desistiu do voo de terça-feira, abrindo caminho para Daemen. A Virgin Galactic disse que 600 pessoas fizeram reservas, ao preço de cerca de US $ 250.000 por ingresso.

Branson disse que pretende, em última instância, reduzir o preço para cerca de US $ 40.000 por assento.

Bezos tem um patrimônio líquido de US $ 206 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index . Ele deixou o cargo de CEO da Amazon neste mês, mas continua sendo seu presidente executivo.

