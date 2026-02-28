Jeremy Corbyn: Ataques de Israel e EUA ao Irã são ilegais e injustificáveis

247 - O ex-líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, classificou como ilegais e injustificáveis os ataques lançados por Israel e Estados Unidos contra o Irã. Em publicação nas redes sociais, Corbyn afirmou: “Os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã são ilegais, não provocados e injustificáveis”.

Segundo ele, havia alternativas diplomáticas ao confronto militar. “A paz e a diplomacia eram possíveis. Em vez disso, Israel e os Estados Unidos escolheram a guerra”, escreveu. O parlamentar foi além e definiu a ofensiva como “o comportamento de estados párias — e eles colocaram em risco a segurança da humanidade em todo o mundo com este ato catastrófico de agressão”. Ele também defendeu uma mudança de postura por parte de seu país: “Nosso governo deve condenar essa flagrante violação do direito internacional e buscar urgentemente uma política externa baseada na justiça, na soberania e na paz”.

De acordo com a Reuters, Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã neste sábado, ampliando a instabilidade no Oriente Médio. O presidente Donald Trump afirmou que a ofensiva acabaria com uma ameaça à segurança norte-americana e abriria aos iranianos a possibilidade de derrubar seus governantes. Autoridades israelenses disseram que Teerã respondeu com o lançamento de mísseis contra o território israelense, enquanto fontes iranianas relataram mortes de comandantes da Guarda Revolucionária. A Reuters informou que não conseguiu confirmar de forma independente parte dessas alegações.

A escalada ocorre após novas rodadas de negociações indiretas entre Washington e Teerã que não resultaram em avanço na disputa nuclear. A Guarda Revolucionária iraniana anunciou ataques retaliatórios com mísseis e drones e declarou que bases e interesses dos EUA na região estão ao alcance do país. Países do Golfo registraram explosões e ativaram sistemas de defesa, enquanto companhias aéreas cancelaram voos. Em meio à tensão, Trump declarou que os EUA conduzem uma operação “massiva e contínua” para impedir que o Irã obtenha uma arma nuclear e disse: “Nosso objetivo é defender o povo americano, eliminando as ameaças iminentes do regime iraniano”.