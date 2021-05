Jeremy Corbyn participa de ato 'Fora Bolsonaro' em Londres (vídeo)

Deputado inglês Jeremy Corbyn, ex-líder do Partido Trabalhista, criticou Jair Bolsonaro durante as manifestações deste 29 de Maio edit

247 - Manifestações populares contra Jair Bolsonaro ocorreram neste sábado (29) em mais de 200 cidades do Brasil e vários outros países.

Na Inglaterra o ato 'Fora Bolsonaro' teve a participação do deputado e ex-líder do Partido Trabalhista inglês Jeremy Corbyn. em sua manifestação, Corbyn criticou a gestão da pandemia e as agressões ao Meio Ambiente protagonizadas pelo governo de Bolsonaro.

Assista:

