Jerome Powell sinaliza que o Fed poderá subir mais os juros, e rápido

Reuters - O Federal Reserve provavelmente precisará elevar as taxas de juros mais do que o esperado em resposta aos dados fortes recentes e está preparado para avançar em passos maiores se a "totalidade" das informações recebidas sugerir que medidas mais duras são necessárias para controlar inflação, disse o presidente do Fed, Jerome Powell, aos legisladores dos EUA na terça-feira.

"Os dados econômicos mais recentes chegaram mais fortes do que o esperado, o que sugere que o nível final das taxas de juros provavelmente será mais alto do que o previsto anteriormente", disse Powell em comentários preparados para uma audiência perante o Comitê Bancário do Senado.

Os comentários foram os primeiros desde que a inflação saltou inesperadamente em janeiro e o governo dos EUA relatou um aumento incomumente grande nos empregos da folha de pagamento naquele mês.

Embora parte dessa força econômica inesperada possa ter ocorrido devido ao clima quente e outros efeitos sazonais, Powell disse que o Fed estava ciente de que também pode ser um sinal de que o banco central dos EUA precisa fazer mais para conter a inflação, talvez até voltando a aumentar os juros. do que os passos de um quarto de ponto percentual que os funcionários planejavam manter.

"Se a totalidade dos dados indicasse que um aperto mais rápido se justifica, estaríamos preparados para aumentar o ritmo das altas de juros", disse Powell.

O Fed realizará sua próxima reunião de política monetária em 21 e 22 de março, com a divulgação nesta sexta-feira do relatório mensal de empregos do governo e um relatório de inflação na próxima semana, agora críticos no julgamento dos formuladores de políticas sobre se eles estão novamente caindo atrás da curva de inflação ou podem manter a política mais moderada planejada em sua última reunião.

Mas, em ambos os casos, os comentários de Powell marcam um forte reconhecimento de que um "processo desinflacionário" do qual ele falou repetidamente em uma coletiva de imprensa em 1º de fevereiro pode não ser tão tranquilo.

Embora a inflação "esteja se moderando" desde seu pico no ano passado, disse Powell, "o processo de reduzir a inflação para 2% tem um longo caminho a percorrer e provavelmente será acidentado".

Membros do Comitê Bancário do Senado questionarão Powell depois que ele der seu depoimento, com uma audiência semelhante agendada perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados na quarta-feira.

Possível redução do mercado de trabalho

O testemunho de Powell marcou seus primeiros comentários públicos sobre uma questão agora no centro da discussão do Fed, enquanto as autoridades avaliam se os dados recentes provarão ser um "blip", como sugeriu um de seus colegas, ou se serão vistos como evidência de que o banco central precisa se inclinar na economia ainda mais difícil do que o esperado atualmente.

Em seu depoimento, Powell observou que grande parte do impacto da política monetária do banco central ainda pode estar em andamento, com o mercado de trabalho ainda sustentando uma taxa de desemprego de 3,4%, não vista desde 1969, e fortes ganhos salariais.

Em um comentário que pode muito bem ser aproveitado por alguns democratas do Senado, Powell sugeriu que o mercado de trabalho pode ter que enfraquecer para que a inflação caia no amplo setor de serviços, uma parte da economia de trabalho intensivo onde os preços continuam subindo.

"Para restaurar a estabilidade de preços, precisaremos ver uma inflação mais baixa neste setor, e muito provavelmente haverá algum abrandamento nas condições do mercado de trabalho", disse Powell.

O último relatório de política monetária de Powell ao Congresso foi em junho, no início do que se tornou o ciclo mais agressivo de aumentos das taxas do Fed desde a década de 1980. Esse aperto monetário aumentou os custos de empréstimos para hipotecas residenciais, um tópico de particular sensibilidade para autoridades eleitas, contribuiu para a volatilidade nos mercados de ações tradicionais, bem como em ativos alternativos como criptomoedas, e gerou alguns debates mais amplos sobre a eficácia do Fed.

A inflação caiu desde as últimas aparições de Powell no Congresso. Depois de atingir uma taxa anual de 9,1% em junho, o Índice de Preços ao Consumidor caiu para 6,4% em janeiro; o índice separado de preços de Despesas de Consumo Pessoal, que o Fed usa como base para sua meta de 2%, atingiu um pico de 7% em junho e caiu para 5,4% em janeiro.

