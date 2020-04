Jimmy Carter interpela belicismo de Trump: 'sabe quantas vezes a China entrou em guerra com alguém?'

O ex-presidente americano Jimmy Carter interpelou diretamente o presidente Donald Trump: "você sabe quantas vezes a China entrou em guerra com alguém? Nem uma vez, enquanto nós estamos constantemente em guerra" edit

247 - Em mensagem direta a Donald Trump, o ex-presidente dos EUA, Jimmy Carter, disse ao chefe da Casa Branca as razões do declínio americano e da ascensão da China. Leia abaixo:

“…Você tem medo que a China nos supere, e eu concordo com você. Mas você sabe por que a China nos superará? Eu normalizei relações diplomáticas com Pequim em 1979, desde essa data… você sabe quantas vezes a China entrou em guerra com alguém? Nem uma vez, enquanto nós estamos constantemente em guerra.

(...)

A China, por seu lado, está investindo seus recursos em projetos de infraestrutura, ferrovias de alta velocidade intercontinentais e transoceânicos, tecnologia 6G, inteligência robótica, universidades, hospitais, portos e edifícios em vez de usá-los em despesas militares. Quantos quilômetros de ferrovias de alta velocidade temos em nosso país? Nós desperdiçamos U$ 300 bilhões em despesas militares para submeter países que procuravam sair da nossa hegemonia. A China não desperdiçou nem um centavo em guerra, e é por isso que nos ultrapassa em quase todas as áreas.

