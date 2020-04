Joe Biden é acusado de assédio

Tara Reade fez uma acusação formal contra Biden junto à polícia de Washington, contando, ainda, que recebeu ameaças após revelar sua história e quis que as autoridades ficassem a par disso edit

Revista Fórum - Joe Biden, o atual candidato democrata à presidência, foi acusado de assédio sexual por Tara Reade, uma ex-funcionária do Capitólio. Ela conta que Biden a “jogou contra a parede, colocou a mão por baixo da sua saia e a penetrou com os dedos”.

O jornal Washington Post publicou a acusação contra Biden na manhã dessa segunda (13). Em 2019, Tara Reade foi uma das mulheres a relatar situações desagradáveis com Biden, como massagens não solicitadas e abraços sem permissão, mas ainda não tinha contado desse incidente, que ocorreu em 1993. “Eu não tive coragem de falar sobre isso antes… As palavras simplesmente não saíram”, disse ela. “Conforme o tempo passou, eu fui me sentindo mais forte e pude falar a verdade. Eu percebi que precisava fazer isso”.

