Joe Biden planeja sua reeleição apesar de seu nível fatal de aprovação

Do outro lado paira a sombra do republicano Donald Trump edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik Mundo - O presidente dos EUA, Joe Biden, tentará permanecer mais um mandato na Casa Branca, apesar dos baixos índices de popularidade que possui entre a população de seu país. Do outro lado paira a sombra do republicano Donald Trump.

Embora ainda não haja confirmação definitiva, informações compiladas pela Bloomberg indicam que Biden quer concorrer novamente nas eleições de 2024 para se manter na presidência dos Estados Unidos.

De acordo com vazamentos de altos funcionários de Washington DC, a campanha eleitoral do democrata começará nos meses após as eleições legislativas em 8 de novembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, a segurança do presidente em suas intenções de poder contrasta com a baixa aprovação cidadã de seu governo. Pesquisadores locais dão a Biden uma faixa de aprovação entre 40% e 48%. A consultoria FiveThirtyEight garante que apenas 40,3% dos americanos concordam com as ações do governo Biden.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O presidente disse que planeja concorrer novamente... As pessoas devem acreditar na palavra dele", disse Anita Dunn, conselheira da Casa Branca, à Bloomberg.

Segundo a agência norte-americana, "três parlamentares democratas" preferem que Joe Biden não participe mais das eleições presidenciais. Em seu lugar, sugerem, deveria haver um político mais jovem, com ideias muito mais juvenis, depois que a saúde mental do atual presidente dos Estados Unidos foi questionada por vários episódios de distração e falta de coordenação em eventos públicos, como não poder colocar uma jaqueta, não conseguir manter os óculos escuros no lugar ou acenar para pessoas que não estavam lá.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pelo menos 36% dos americanos estão extremamente preocupados com a saúde mental do presidente, enquanto 23% se declararam preocupados até certo ponto, indica uma pesquisa realizada pela Issues & Insights com 1.335 adultos no país norte-americano.

Isso significa que 59% dos cidadãos percebem algum grau de preocupação com a saúde mental do chefe da Casa Branca, segundo esta análise, contra 39% que não se preocupam com essa possibilidade.

Embora a equipe de Joe Biden já tenha declarado suas intenções para a reeleição do presidente, seus índices de popularidade não o beneficiam entre os eleitores de seu país ou entre os democratas. A situação para o magnata Donald Trump, que também pode decidir concorrer, também não é favorável. Nem mesmo no Partido Republicano ele tem aprovação majoritária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando perguntado "Você quer que Biden seja candidato à presidência em 2024?", 60% dos entrevistados responderam que não. A mesma pergunta, mas com Trump, retornou resultados semelhantes. 57% disseram que não querem ver o republicano na Casa Branca novamente, de acordo com uma pesquisa da sede da NewsNation/Decision Desk.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.