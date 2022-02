Joe Rogan recebe proposta de US$ 100 mi de plataforma conservadora Rumble

Apoie o 247

Reuters - O Rumble Inc, um website semelhante ao YouTube popular entre os conservadores norte-americanos, ofereceu ao apresentador Joe Rogan 100 milhões de dólares ao longo de quatro anos por todos os seus programas, dias após o podcaster se desculpar pelo uso de termos racistas em seu conteúdo.

Rogan também enfrenta repercussões por conta da veiculação de desinformação sobre a Covid-19 em seu programa, hospedado pelo Spotify, após compositores como Neil Young e Joni Mitchell retirarem seus conteúdos da plataforma de streaming.

Os incidentes levaram o Spotify a acrescentar um aviso de conteúdo sobre qualquer episódio que apresente discussões sobre a Covid-19, enquanto cientistas e profissionais médicos exigem que a plataforma impeça Rogan de espalhar falsidades.

"Caro Joe, nós estamos com você, seus convidados e sua legião de fãs que querem conversas reais", afirmou o CEO do Rumble, Chris Pavlovski, em um email direcionado a Rogan e publicado na página do Rumble no Twitter na segunda-feira.

"Que tal trazer todos os seus programas para o Rumble, tanto os antigos quanto os novos, sem censura, por 100 milhões de dólares ao longo de quatro anos?"

Rogan não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters para comentar o assunto.

Seu programa "The Joe Rogan Experience", se tornou um dos podcasts mais populares do Spotify após a plataforma de streaming apresentá-lo em 2020. O Wall Street Journal reportou que o acordo de licenciamento com o Spotify pelo programa era de mais de 100 milhões de dólares.

