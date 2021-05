John Kerry confirma negociação ambiental com Ricardo Salles

Administração Biden começa a assumir sua relação com o governo Bolsonaro. No Twitter, Kerry disse estar otimista com as promessas brasileiras na área ambiental edit

Sputnik – O enviado especial dos Estados Unidos para questões relacionadas ao clima, John Kerry, disse que conversou, nesta sexta-feira (30), com os ministros brasileiros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Carlos França, das Relações Exteriores.

O assunto, segundo ele, foram as metas climáticas do Brasil para os próximos anos.

Em sua mensagem no Twitter, o conselheiro do presidente dos EUA, Joe Biden, demonstrou otimismo com a relação entre os dois países sobre a questão.

​Falei com o ministro do Meio Ambiente do Brasil Ricardo Salles e o chanceler Carlos França hoje sobre as novas e importantes metas climáticas do Brasil. Esperamos continuar trabalhando juntos para colocar nosso mundo no caminho de um futuro seguro, próspero e sustentável.

Durante a Cúpula de Líderes sobre o Clima, promovida por Biden nos dias 22 e 23 de abril, Kerry elogiou o discurso do presidente Jair Bolsonaro.

Ele chegou a afirmar que as declarações do presidente brasileiro o surpreenderam positivamente. O enviado especial da Casa Branca, porém, pediu resultados concretos do país no combate ao desmatamento.

Em seu discurso, na quinta-feira (22), Bolsonaro prometeu reduzir as emissões de gases de efeito estufa e zerar o desmatamento ilegal até 2030, além de fortalecer os órgãos ambientais e duplicar recursos para fiscalização.

Porém, no dia seguinte, na sexta-feira (23), ao sancionar o Orçamento de 2021, o presidente cortou quase R$ 240 milhões em verbas ao Ministério do Meio Ambiente. Os recursos seriam destinados ao enfrentamento das mudanças climáticas, ao controle de incêndios florestais e ao fomento a projetos de conservação.

