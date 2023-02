Jornalista estadunidense diz que a Marinha dos EUA plantou explosivos sob Nord Stream 2 em junho de 2022

Apoie o 247

ICL

247 - Mergulhadores da Marinha dos EUA, sob a cobertura do exercício Baltops, plantaram dispositivos explosivos sob o gasoduto Nord Stream 2 da Rússia em junho passado, disse o jornalista investigativo estadunidense Seymour Hersh em um artigo publicado nesta quarta-feira (8). Ele cita uma fonte não identificada com conhecimento direto do planejamento da operação.

Ao responder à pergunta do jornalista, os funcionários da Casa Branca e da CIA negaram categoricamente essa informação.

Segundo Hersh, a decisão sobre a operação foi tomada pessoalmente pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, após nove meses de discussões com autoridades do governo que tratam da segurança nacional, incluindo o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, o secretário de Estado Antony Blinken e a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos Victoria Nuland.



Ele diz que a Marinha dos EUA sugeriu o uso de um submarino para explodir o gasoduto, e a Força Aérea dos EUA considerou lançar uma bomba com detonador remoto de um avião. A principal questão em discussão não era realizar a operação em princípio, mas como fazê-la sem deixar evidências, escreveu Hersh. (Com TASS).



Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.