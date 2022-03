Jornalista ucraniano pede 'extermínio de crianças russas' e cita doutrina de 'solução final' do nazista Adolf Eichmann

"Não sou membro do Exército, e quando eu tiver a chance de tirar vidas russas, não vou hesitar em fazê-lo. Se nos chama de nazistas, eu vou seguir a doutrina de Eichmann", disse edit

Do Telegram do RT News - O apresentador do canal de TV ucraniano '24' Fakhrudin Sharafmal fez referência ao infame nazista Adolf Eichmann ao vivo e pediu o extermínio de cidadãos russos.



“Já que estamos sendo rotulados de 'nazistas' e 'fascistas' pela Rússia, posso citar Adolf Eichmann, que disse que, para destruir uma nação, você deve começar matando seus filhos”, disse Sharafmal.

"Eu não sou um membro do Exército ucraniano, e quando eu tiver a chance de tirar vidas russas, eu não vou hesitar em fazê-lo. Se você nos chama de nazistas, eu vou seguir a doutrina de Adolf Eichmann".



“Vamos torcer para que a nação russa e o povo russo pereçam para nunca mais se levantarem. Você é um lixo que deve ser varrido da face do planeta”, continuou ele supostamente lamentando a morte de um amigo próximo.

