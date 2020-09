Jovem com síndrome de Down é assassinado pela polícia na África do Sul; caso tem repercussão mundial

O ocorrido foi no dia 26 de agosto, durante um protesto por moradias. O jovem comia um biscoito e não participava da manifestação, mas foi abordado por dois policiais e morto no meio da rua edit

247 - Nathaniel Julius, um adolescente de 16 anos com síndrome de Down, foi assassinado com um tiro no peito, perto da própria casa, no bairro de Eldorado Park, em Johannesburg, na África do Sul. O ocorrido foi no dia 26 de agosto, durante um protesto por moradias. O jovem comia um biscoito e não participava da manifestação, mas foi abordado por dois policiais e morto no meio da rua.

Nathaniel Julius (Photo: Reprodução)

As autoridades locais afirmaram que o menino foi atingido durante uma troca de tiros com membros de uma gangue, mas a população acusa os policiais pela morte do garoto. Eles estão presos e no bairro onde Nathaniel morava houve revolta. Moradores foram às ruas protestar contra a violência policial.

A Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down repudiou a ação e afirmou que o menino não respondeu os policiais “por causa de sua deficiência”, afirmou em nota o presidente da FBASD, Antonio Carlos Sestaro.

“O assassinato do jovem Nathaniel demonstra a total falta de preparo daqueles policiais que, ao abordarem uma pessoa com deficiência, por desconhecimento e falta de compreensão, adotam medidas extremas, tirando a vida de um jovem. O caso demonstra que as pessoas com deficiência continuam tendo seus direitos fundamentais violados. E neste caso em particular, o direito a vida”, destacou Sestaro.

