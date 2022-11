Judiciário alemão anula resultado das eleições de 2021 em Berlim

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal Constitucional de Berlim, capital da Alemanha, anulou nesta quarta-feira (16) as eleições legislativas na cidade realizadas em setembro de 2021. Juízes alegaram "frequência e gravidade dos erros da votação". Segundo eles, houve "falhas sistemáticas na preparação das eleições". As informações foram publicadas pelo jornal O Globo, com agências internacionais.

Eleitores de Berlim votaram em 26 de setembro de 2021 para eleger deputados do Bundestag, o Parlamento unicameral alemão, e os membros das assembleias dos 12 distritos da cidade. A capital estava parcialmente paralisada naquele domingo por causa da Maratona de Berlim. Muitos eleitores disseram que não puderam votar por conta do fechamento das ruas ou que tiveram de esperar por horas.

>>> No Egito com Lula, Haddad cresce como cotado para a Fazenda

De acordo com o tribunal, alguns postos de votação encerraram temporariamente as atividades, havia cédulas de voto incorretas ou insuficientes e número reduzido de urnas.

Uma nova eleição vai ser realizada nos próximos 90 dias com os mesmos candidatos. "As eleições para a Câmara dos Deputados e assembleias distritais são declaradas inválidas em toda a zona eleitoral [de Berlim]", anunciou Ludgera Selting, presidente do tribunal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.