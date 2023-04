Juiz dos EUA concede vitória parcial a grupos antiaborto no desafio da pílula abortiva

Apoie o 247

(Reuters) - Um juiz federal suspendeu nesta sexta-feira a aprovação de reguladores federais da pílula abortiva mifepristona enquanto uma contestação legal prossegue, atendendo parcialmente a um pedido de grupos antiaborto e tratando de outro revés ao direito ao aborto nos Estados Unidos.

A decisão de 67 páginas do juiz distrital dos EUA Matthew Kacsmaryk em Amarillo, Texas, não entrará em vigor por uma semana, a fim de dar ao governo Biden a chance de entrar com um recurso de emergência.

Um funcionário da Casa Branca disse que está revisando a decisão sobre o aborto.

A decisão de Kacsmaryk é uma liminar que basicamente proibiria as vendas de mifepristona enquanto o caso perante ele continua. O juiz, que foi nomeado para o cargo pelo ex-presidente republicano Donald Trump, ainda não tomou uma decisão final sobre o mérito da contestação.

No entanto, em sua decisão, ele descobriu que o desafio tem uma probabilidade substancial de sucesso. Ele disse que a Food and Drug Administration dos EUA ignorou os riscos ao aprovar o medicamento.

"O Tribunal não questiona a tomada de decisão da FDA levianamente", escreveu ele. "Mas aqui, a FDA concordou com suas legítimas preocupações de segurança - em violação de seu dever estatutário - com base em raciocínio claramente infundado e estudos que não sustentavam suas conclusões."

Alguns provedores de aborto disseram que, se o mifepristona não estiver disponível, eles mudariam para um regime usando apenas misoprostol para um aborto medicamentoso. No entanto, o regime de apenas misoprostol não é tão eficaz e ainda não está claro o quão amplamente disponível estaria.

Quatro grupos antiaborto liderados pela recém-formada Alliance for Hippocratic Medicine e quatro médicos antiaborto processaram a Food and Drug Administration dos EUA em novembro. Eles alegam que a agência usou um processo impróprio quando aprovou a mifepristona em 2000 e não considerou adequadamente a segurança da droga quando usada por meninas menores de 18 anos para interromper a gravidez.

A mifepristona faz parte do regime de abortos medicamentosos, que respondem por mais da metade de todos os abortos no país.

A administração Biden, respondendo ao processo, disse que a aprovação do medicamento foi bem apoiada pela ciência e que o desafio chega tarde demais.

A decisão do juiz provavelmente será apelada imediatamente ao 5º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA, com sede em Nova Orleans, com a Suprema Corte dos EUA como o próximo passo possível depois disso.

Durante a audiência do caso, o juiz levantou questões sobre o processo regulatório usado pelo FDA. Advogados do Departamento de Justiça dos EUA e um advogado do fabricante do mifepristone, Danco Laboratories, argumentaram que os demandantes não tinham legitimidade para abrir o processo e disseram que o mifepristone tem um histórico impressionante de segurança e eficácia.

O Departamento de Justiça também argumentou que uma decisão a favor dos queixosos minaria a confiança na FDA , a agência que garante a segurança de produtos alimentícios e medicamentos nos Estados Unidos, e aumentaria a carga sobre as clínicas de aborto cirúrgico já superlotadas com mulheres vindas de estados que agora proíbem o procedimento.

Desde a decisão da Suprema Corte do ano passado, 12 dos 50 estados agora proíbem o aborto, enquanto muitos outros o proíbem após um certo período de gravidez, de acordo com o Guttmacher Institute, uma organização de pesquisa que apóia o direito ao aborto.

Mifepristone está disponível sob a marca Mifeprex e como genérico. Usado em conjunto com o misoprostol, é aprovado para interromper a gravidez nas primeiras 10 semanas.

A FDA disse em janeiro que o governo pela primeira vez permitirá que a mifepristona seja dispensada em farmácias de varejo .

Ao optar por processar em Amarillo, os queixosos garantiram que o caso fosse levado a Kacsmaryk, um ex-ativista cristão conservador. A Alliance for Hippocratic Medicine foi incorporada em Amarillo apenas três meses antes.

O 5º Circuito tem uma reputação conservadora, com mais de dois terços de seus juízes nomeados por presidentes republicanos. A Suprema Corte, que no ano passado anulou a histórica decisão Roe v. Wade de 1973 que havia garantido o direito ao aborto em todo o país, tem uma maioria conservadora de 6 a 3.

