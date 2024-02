Juiz dos EUA condena Trump a pagar US$ 364 milhões por fraude em ativos

Apoie o 247

247 - Um juiz de Nova York, Estados Unidos, determinou nesta sexta-feira (16) que o ex-presidente Donald Trump e seus co-réus são obrigados a desembolsar US$ 364 milhões por terem inflacionado de forma fraudulenta o valor de seus ativos pessoais e os da sua companhia nas demonstrações financeiras, aplicando penalidades severas ao ex-mandatário republicano que poderiam comprometer sua situação financeira e impactar o funcionamento de suas empresas, informa a Forbes.

Após o julgamento que durou dois meses e meio, o juiz Arthur Engoron proferiu sua sentença, período no qual o favorito à nomeação presidencial pelo Partido Republicano se exaltou, jurando ser alvo de um sistema jurídico parcial.

Esta rigorosa sanção constituiu um triunfo para a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, do Partido Democrata, que acusou Trump de recorrer a práticas fraudulentas ao longo dos anos. Segundo ela, foram essas ações enganosas que permitiram a Trump acumular uma vasta coleção de arranha-céus, campos de golfe e outras propriedades, elevando-o a níveis de riqueza e fama que, eventualmente, o conduziram à presidência dos EUA.

