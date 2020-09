Juíza da Suprema Corte dos EUA, Ruth Bader Ginsburg, morre de câncer aos 87 anos

A juíza da Suprema Corte dos EUA, Ruth Bader Ginsburg, defensora dos direitos das mulheres, morreu de câncer aos 87 anos. O comunicado do Tribunal informa que Ginsburg morreu de câncer pancreático metastático. Morte da juíza dará a Trump a chance de nomear um ministro antes das eleições edit

247 - A juíza da Suprema Corte dos EUA, Ruth Bader Ginsburg, morreu de câncer pancreático aos 87 anos. A morte da juíza dará a Trump a chance de nomear um ministro antes das eleições

Segundo a BBC News, “no início deste ano, Ginsburg disse que estava fazendo quimioterapia para uma recorrência do câncer. Ela foi uma feminista proeminente que se tornou uma figura de proa para os liberais nos Estados Unidos.”

John Roberts, presidente do tribunal, disse: “nossa nação perdeu um jurista de estatura histórica (...) Nós na Suprema Corte perdemos um colega querido. Hoje lamentamos, mas com a confiança de que as gerações futuras se lembrarão de Ruth Bader Ginsburg como a conhecemos - uma incansável e resoluta defensora da justiça."

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.