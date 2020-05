Julgamento de Benjamin Netanyahu por corrupção é adiado

O julgamento do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi adiado sem data de retomada. Ele é acusado de corrupção edit

247 - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chamou de "ridículas" as acusações de corrupção contra ele, no primeiro dia de seu julgamento em Jerusalém, que foi adiado sem previsão de retomada.

Durante a audiência de uma hora neste domingo (24), os advogados do primeiro-ministro pediram vários meses para estudar as provas, enquanto a Promotoria solicitou que as testemunhas fossem ouvidas rapidamente, informa a AFP.



