Juri considera ator Kevin Spacey inocente da acusação de abuso sexual

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - Kevin Spacey derrotou nesta quinta-feira uma acusação de abuso sexual contra ele depois que os jurados no julgamento civil de Manhattan descobriram que seu acusador não provou sua alegação de que o vencedor do Oscar fez uma investida sexual indesejada contra ele quando ele tinha 14 anos.

O veredicto ocorreu após um julgamento de três semanas no tribunal federal de Manhattan e ocorreu cerca de duas horas depois que os jurados começaram a deliberar.

Anthony Rapp, agora com 50 anos, testemunhou que Spacey subiu em cima dele em uma cama e pressionou sua virilha no quadril de Rapp até que ele pudesse se soltar. Spacey negou a alegação no banco e disse que nunca esteve sozinho com Rapp.

Um Spacey choroso surgiu brevemente no corredor do lado de fora do tribunal, mas voltou para dentro.

Durante os argumentos finais na quinta-feira, o advogado de Rapp pediu aos jurados que desacreditassem a lembrança de Spacey dos eventos.

“É inconsistente. Não é digno de sua crença”, disse o advogado, Richard Steigman, citando o que ele alegou serem lacunas na memória de Spacey e mudanças em sua lembrança.

Steigman se recusou a comentar após o veredicto.

A advogada de Spacey, Jennifer Keller, argumentou durante seus argumentos finais que a história de Rapp era uma invenção. Ela apresentou várias teorias sobre por que Rapp poderia ter mentido, incluindo um desejo de atenção ou ciúme do sucesso de atuação de Spacey.

"O Sr. Rapp está recebendo mais atenção neste julgamento do que em toda a sua vida de ator", disse Keller.

Os advogados de Spacey apresentaram várias teorias sobre por que Rapp poderia ter mentido, incluindo um desejo de atenção ou inveja do sucesso de atuação de Spacey.

Spacey ganhou o Oscar por performances em "Beleza Americana" e "Os Suspeitos", mas sua carreira terminou depois que mais de 20 homens o acusaram de má conduta sexual.

A Netflix o descartou de sua série de drama político "House of Cards" e Christopher Plummer o substituiu no papel de J. Paul Getty em "All the Money in the World" semanas antes do lançamento programado do filme em 2017.

O julgamento no tribunal federal de Manhattan começou em 6 de outubro, pouco menos de cinco anos depois que a carreira de Spacey foi prejudicada por acusações de má conduta sexual nos primeiros dias do movimento #MeToo, que encorajou as mulheres a falar sobre abuso sexual por pessoas famosas e poderosas. Os homens também se apresentaram com alegações de abuso.

Spacey negou qualquer má conduta.

Keller pediu aos jurados que ignorassem a política sexual do caso.

"Este não é um esporte de equipe em que você está do lado do MeToo ou do outro lado", disse Keller.

Rapp processou Spacey por agressão e inflição intencional de sofrimento emocional em novembro de 2020.

Durante o julgamento, o juiz Lewis A. Kaplan rejeitou a alegação de sofrimento emocional, mas permitiu que o restante do processo prosseguisse.

Spacey enfrenta um julgamento criminal em Londres no ano que vem depois de se declarar inocente de cinco acusações de crimes sexuais por supostas agressões entre 2005 e 2013.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.