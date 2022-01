Justiça da Califórnia nega processo movido pelo "bebê do Nirvana" por exploração infantil

Spencer Elden apareceu na capa do disco "Nevermind", em 1991, quando tinha 4 meses de idade. Ele acusa a banda de exploração sexual infantil edit

Metrópoles - A Justiça da Califórnia negou o processo iniciado por Spencer Elden, bebê que apareceu aos 4 meses de idade na capa do disco “Nevermind”, do Nirvana, em 1991.

No ano passado, o jovem abriu um processo contra a banda sob a acusação de exploração sexual infantil comercial. Os advogados de Elden declararam que a imagem fez com que o bebê parecesse “um trabalhador do sexo – agarrando-se por uma nota de um dólar”.

