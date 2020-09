Justiça do Equador ordena captura imediata de Rafael Correa

247 - A Justiça do Equador ordenou nesta quarta-feira (23) a captura do ex-presidente Rafael Correa. Ele foi julgado à revelia e condenado a oito anos de prisão por corrupção.

Vítima de lawfare, Correa, que vive na Bélgica, tem agora contra si uma ordem de captura imediata. A resolução prevê a execução imediata da decisão e inclui a desqualificação vitalícia de Correa para ocupar cargos conquistados via eleição popular, o que impede definitivamente sua participação na eleição de fevereiro de 2021.

Ele havia anunciado a entrada na disputa como candidato a vice na chapa encabeçada por Andrés Araus, pela coalizão União Nacional para a Esperança (UNES), informa a Folha de S.Paulo.

