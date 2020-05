Justiça dos EUA nega pedido de igualdade salarial para seleção feminina de futebol

"Se você conhece esse time, sabe que ainda temos muita luta em nós", escreveu a zagueira Becky Sauerbrunn sobre a decisão da justiça que rejeitou as reivindicações de igualdade salarial para as jogadores de futebol feminino edit

247 - A Justiça dos Estados Unidos rejeitou as reivindicações a maior parte das reivindicações das jogadoras norte-americanas de futebol por igualdade salarial e de direitos contra a Federação de Futebol dos EUA, a US Soccer, por igualdade de direitos.

O juiz R.Gary Klausner, do Tribunal do Distrito Central da Califórnia, aceitou o argumento da federação. Em sua decisão, ele descartou os argumentos das jogadoras de que elas eram sistematicamente mal pagas pela federação em comparação com a equipe nacional masculina. O argumento foi de que as atletas geraram mais receita do que a equipe masculina. A informação é do jornal O Globo.

As jogadoras informaram que vão recorrer da decisão.

Apesar de negar os pedido por igualdade salarial, o juiz manteve as alegações das jogadoras sobre tratamento desigual em áreas como viagens, acomodações de hotel e equipe de funcionários. O julgamento dessas questões está programado para começar em 16 de junho.

"Se você conhece esse time, sabe que ainda temos muita luta em nós", escreveu a zagueira Becky Sauerbrunn no Twitter. "Sabíamos que isso não seria fácil, a mudança nunca é."

