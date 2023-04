Justiça francesa absolve Airbus e Air France por acidente do voo Rio-Paris em 2009

Apoie o 247

247 - Nesta segunda-feira (17), a justiça francesa anunciou a absolvição da Airbus, fabricante europeia de aeronaves, e da Air France, companhia aérea, em relação ao acidente do voo AF447 Rio-Paris ocorrido em 2009, que resultou na morte de 228 pessoas.

De acordo com a AFP, as empresas foram julgadas por homicídios dolosos, porém o tribunal de Paris considerou que, embora tenham cometido falhas, não foi possível estabelecer uma relação segura de causalidade com o acidente, resultando na absolvição após quase 14 anos da tragédia.

