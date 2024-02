Kataib Hezbollah diz estar pronto para atacar qualquer base dos EUA no Oriente Médio

Apoie o 247

(Sputnik) - A milícia do Iraque Kataib Hezbollah está pronta para retaliar contra os Estados Unidos com "armas de longo alcance não declaradas" a qualquer momento e lugar, caso Washington tente vingar a morte de seus três soldados em um posto militar na Jordânia, disse um porta-voz do grupo paramilitar.

No domingo, um ataque de drone em um posto militar na Jordânia matou três militares dos EUA e deixou mais de 40 feridos. A vice-porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, disse na segunda-feira que o ataque tinha "as pegadas" do Kataib Hezbollah, mas os EUA ainda não estavam prontos para concluir isso. Na terça-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que havia decidido como responder ao ataque, mas reiterou que Washington não estava buscando uma guerra mais ampla na região.

"O Kataib Hezbollah confirma que está preparado para responder a qualquer momento e em qualquer lugar... Possui armas de longo alcance não declaradas, e podemos atingir qualquer base [dos EUA] no Oriente Médio", disse o porta-voz à Newsweek.

O grupo pode estar se preparando para uma possibilidade de escalada pelo "desvairado" Biden, acrescentaram.

"Mas a resposta potencial permanece não precisamente definida... pois pode incluir uma avaliação estratégica e várias opções de resposta, incluindo o direcionamento de interesses americanos ou a tomada de medidas militares adicionais", disse o porta-voz.

O Irã negou envolvimento no ataque de drone. Teerã disse que grupos de resistência no Oriente Médio não recebem instruções do Irã.

Na quarta-feira, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que a resposta dos EUA ao ataque mortal às tropas americanas na Jordânia seria unilateral e não incluiria a participação de aliados.

