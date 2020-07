Kayne West diz ter rompido com Trump e promete vencer eleições

247 - O rapper Kanye West, que anunciou recentemente sua candidatura para as eleições presidenciais dos Estados Unidos, afirmou que rompeu com o atual presidente Donald Trump, que busca reeleição, em entrevista à revista Forbes. West disse que irá concorrer para vencer a disputa.

"Com esta entrevista, estou tirando o chapéu vermelho", disse referindo-se ao boné vermelho da campanha de Trump. "Como qualquer coisa que já fiz na vida, estou fazendo isso para vencer", afirmou acrescentando que iria concorrer sob uma nova legenda: "the Birthday Party" (O Partido do Aniversário).

Por enquanto, o rapper ainda não registrou sua candidatura na Comissão Federal Eleitoral. No entanto, o prazo ainda não acabou.

Ele ainda negou que seu objetivo seja dividir os votos do eleitorado negro para prejudicar as chances do candidato Joe Biden, do Partido Democrata, e principal adversário de Trump. Sugerir que todos os negros devem votar nos democratas, para ele, é "uma forma de racismo e supremacia branca".

