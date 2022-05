Apoie o 247

Sputnik - A região de Kherson não se desviará do caminho de integração com a Rússia, disse à Sputnik Kirill Stremousov, vice-chefe da administração militar-civil regional, acrescentando que retorno do controle ucraniano está descartado.

Stremousov não sacramentou qual seria o tempo para o período de transição. Porém, ele garantiu que, até o final de 2022, Kherson estará pronta "não apenas na opinião pública, mas também na legislação, para uma transição suave ao status de entidade constituinte da Federação da Rússia.

"A região de Kherson nunca mais será uma colônia de parceiros ocidentais que levaram a Ucrânia à degradação completa", disse ele.

