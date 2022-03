Kiev ameaça lançar "ataque preventivo" contra Belarus; não há evidências sólidas do envolvimento de Minsk na ação militar russa

Apoie o 247

247, com RT - Kiev pode "certamente" lançar ataques "preventivos" com mísseis contra Belarus, disse nesta terça-feira, 1, o secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia, Alexey Danilov.



“Se necessário, se o comandante em chefe tomar tal decisão, será feita”, disse Danilov à emissora Ukraine 24.



A ameaça ocorre em meio a repetidas alegações de tropas belorrussas supostamente participando da operação militar em andamento contra a Ucrânia lançada pela Rússia na semana passada. Nenhuma evidência sólida do envolvimento de Belarus, no entanto, surgiu, com Minsk insistindo que não esteve envolvido na operação.

A postura foi reiterada pelo presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, no início do dia, que disse que todas as tropas do país permanecem em suas bases e instalações permanentes. Ao mesmo tempo, Lukashenko advertiu contra ameaças ao seu país, alertando que a Bielorrússia estava pronta para se defender, se necessário.

“Eles [os militares] estão prontos, todos estão prontos. E se a mobilização for necessária, verificamos todas as listas – dentro de 2-3 dias mobilizaremos todas as unidades que precisam ser mobilizadas em tempo de guerra”, disse Lukashenko.

De acordo com Lukashenko, belorussos estão sendo capturados na Ucrânia. Com isso, Kiev tenta provocar Minsk a começar uma operação para liberar seus cidadãos.

